Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги покончил с собой. Его тело нашли в ходе осмотра места происшествия.

Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свёл счёты с жизнью, — сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко,

Депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. Источник в правоохранительных органах заявил, что супруги могли быть убиты в ходе ограбления. У обоих рубленые раны в области головы, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях