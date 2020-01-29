https://static.news.ru/photo/387eb5c0-191e-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подозреваемый в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева и его супруги покончил с собой. Его тело нашли в ходе осмотра места происшествия.
Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свёл счёты с жизнью, — сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко,
Депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. Источник в правоохранительных органах заявил, что супруги могли быть убиты в ходе ограбления. У обоих рубленые раны в области головы, писал NEWS.ru.