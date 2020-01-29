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Суды и рынок «Сотка» эвакуируют в Кемерово из-за анонимных сообщений о минировании. Оцепления выставлены у судов Центрального, Рудничного, Кировского, Заводского и Ленинского районов города, а также у рынка.

На местах работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Сибирь». Это не первое сообщение о минировании рынка «Сотка» — подобные письма приходили с 13 по 22 января на электронные почты различных ведомств...