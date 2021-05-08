Подозреваемый в нападении на школьницу задержан в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на ученицу девятого класса в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По информации агентства, 46-летнего мужчину задержали по месту жительства в одном из домов по 11-й линии Васильевского острова. Злоумышленник признался в совершении преступления.
Мужчина заявил, что девочка якобы хотела у него что-то украсть, поэтому он нанёс ей удар ножом. Подозреваемый добавил, что ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».
Ранее сообщалось, что неизвестный 7 мая напал на девочку в Северной столице. Инцидент,