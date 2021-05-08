Подозреваемый в нападении на школьницу задержан в Петербурге

https://static.news.ru/photo/e85ccfc2-b008-11eb-9ffa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на ученицу девятого класса в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации агентства, 46-летнего мужчину задержали по месту жительства в одном из домов по 11-й линии Васильевского острова. Злоумышленник признался в совершении преступления.

Мужчина заявил, что девочка якобы хотела у него что-то украсть, поэтому он нанёс ей удар ножом. Подозреваемый добавил, что ранее состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что неизвестный 7 мая напал на девочку в Северной столице. Инцидент, попавший на видео, произошёл в Большом проезде. Мужчина средних лет неожиданно ударил проходившую мимо школьницу ножом в живот. На кадрах видно, что пострадавшая не сразу поняла, что случилось, и продолжила путь, а нападавший поспешил скрыться.