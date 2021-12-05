Подчинённый расправился с прорабом в Солнечногорском районе

Тело мужчины со связанными кабелем руками и ногами обнаружили в подвале частного дома в деревне Ростовцево Солнечногорского района. Им оказался местный житель, работавший прорабом, сообщает РЕН ТВ.

Тревогу забила жена мужчины, когда он не появился дома. Она искала его два дня, а потом обнаружила оставленную рядом с домом машину и вещи мужа. На теле прораба обнаружены рваные раны уха, повреждения носа.

На данный момент полиция установила подозреваемого. Им оказался подчинённый прораба, который устроил начальнику жестокую расправу. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее на Кипре были обнаружены тела двух россиянок, поиски которых велись на острове с 17 ноября. Задержанный 32-летний гражданин Сирии, который является главным подозреваемым, признался в том, что спрятал тела женщин в саду дома, где работал строителем.