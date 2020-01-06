https://static.news.ru/photo/4785725a-3225-11ea-9a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Под Новосибирском произошло возгорание школы в селе Покровка. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров.

Здание загорелось около 18:34 по местному времени. На данный момент на месте работает пожарная бригада. Информация о пострадавших не поступала. Всего было привлечено 24 сотрудника МЧС и 8 единиц специальной техники. Из-за происшествия занятия в школе планируют начать 13 января, пишет «МК».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар вспыхнул в спортзале одной из московских школ. Происшествие случилось в районе Митино на улице Дубравная.