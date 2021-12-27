Под Хабаровском водитель скорой нашёл на морозе раздетого ребёнка

В Хабаровском крае водитель скорой обнаружил на 30-градусном морозе во дворе дома раздетого трёхлетнего мальчика. По предварительным данным, ребёнок сам ушёл из дома — дверь была не заперта, говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по региону.

В воскресенье, 26 декабря, в городе Амурске во дворе многоквартирного дома по улице Мира водитель машины скорой помощи обнаружил трёхлетнего мальчика, который самостоятельно вышел на улицу без верхней одежды, — пояснили в ведомстве.

Предполагается, что отец мальчика в это время был дома. Ребёнка доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кроме того, малыш был на улице недолго, поэтому и обошлось без серьёзных последствий.

Теперь же специалисты СК РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее двое детей пяти и восьми лет были найдены без верхней одежды в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днём 22 декабря. Они были без сознания. Позже мальчик скончался в больнице.

43-летняя мать детей была задержана в Энгельсе, её доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.