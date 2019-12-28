Более двух часов пришлось провести на подвешенных в воздухе сиденьях 97 лыжникам.
Горная канатная дорога сломалась на курорте Сер Шевалье в департаменте Верхние Альпы. Для спасения застрявших на высоте лыжников был задействован вертолёт и наземные средства. Людей спускали с десятиметровой высоты,
Спасатели сообщили, что никто не пострадал.
Как писал NEWS.ru ранее, ГУ МЧС России сообщило о возвращении двух туристов на базу отдыха «Звезда» в Пермском крае. Они потерялись во время путешествия на снегоходах к горному хребту. Им удалось самостоятельно вернуться к поселению. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Состояние вернувшихся медики оценили как удовлетворительное. Также туристы сообщили, что ещё четырём людям требуется помощь, так как у них сломались снегоходы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен