https://static.news.ru/photo/f38e6d50-2a81-11ea-b53f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

Более двух часов пришлось провести на подвешенных в воздухе сиденьях 97 лыжникам.

Горная канатная дорога сломалась на курорте Сер Шевалье в департаменте Верхние Альпы. Для спасения застрявших на высоте лыжников был задействован вертолёт и наземные средства. Людей спускали с десятиметровой высоты, передаёт Le Parisien.

Спасатели сообщили, что никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru ранее, ГУ МЧС России сообщило о возвращении двух туристов на базу отдыха «Звезда» в Пермском крае. Они потерялись во время путешествия на снегоходах к горному хребту. Им удалось самостоятельно вернуться к поселению. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Состояние вернувшихся медики оценили как удовлетворительное. Также туристы сообщили, что ещё четырём людям требуется помощь, так как у них сломались снегоходы.