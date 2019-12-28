https://static.news.ru/photo/ceb7598a-2a52-11ea-b4a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России сообщило о возвращении двух туристов на базу отдыха «Звезда» в Пермском крае.

Они потерялись во время путешествия на снегоходах к горному хребту. Им удалось самостоятельно вернуться к поселению. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Состояние вернувшихся медики оценили как удовлетворительное. Также туристы сообщили, что ещё четырём людям требуется помощь, так как у них сломались снегоходы.

К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели, — цитирует сообщение МЧС РИА Новости.

В октябре 2018 года NEWS.ru сообщал, что в горах на севере Италии погибли туристы. Они потерялись во время путешествия на велосипедах.