ГУ МЧС России сообщило о возвращении двух туристов на базу отдыха «Звезда» в Пермском крае.
Они потерялись во время путешествия на снегоходах к горному хребту. Им удалось самостоятельно вернуться к поселению. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Состояние вернувшихся медики оценили как удовлетворительное. Также туристы сообщили, что ещё четырём людям требуется помощь, так как у них сломались снегоходы.
К возможному месту их нахождения выдвинулись спасатели, — цитирует сообщение МЧС РИА Новости.
В октябре 2018 года NEWS.ru сообщал, что в горах на севере Италии погибли туристы. Они потерялись во время путешествия на велосипедах.