Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт Airbus A320 авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск — Москва, готовится к экстренной посадке в Перми из-за сообщения о взрывном устройстве на его борту.

Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми,сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

В авиакомпании уточнили, что причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о якобы заложенном на борту самолёта взрывном устройстве.

Как писал NEWS.ru, в этот же день самолёт, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Хабаровске из-за анонимного сообщения о бомбе. На борту самолёта в общей сложности находились 167 человек, из них 14 — члены экипажа. Представители «Аэрофлота» заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Самолёт, как отметили в компании, посадили из-за «анонимного сообщения об угрозе безопасности».

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях