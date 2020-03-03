https://static.news.ru/photo/cc7b2b14-5d25-11ea-a018-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолёт Airbus A320 авиакомпании S7, выполняющий рейс Новосибирск — Москва, готовится к экстренной посадке в Перми из-за сообщения о взрывном устройстве на его борту.
Airbus A320, следовавший из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги и готовится сесть в Перми, — сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.
В авиакомпании уточнили, что причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о якобы заложенном на борту самолёта взрывном устройстве.
Как писал NEWS.ru, в этот же день самолёт, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Хабаровске из-за анонимного сообщения о бомбе. На борту самолёта в общей сложности находились 167 человек, из них 14 — члены экипажа. Представители «Аэрофлота» заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Самолёт, как отметили в компании, посадили из-за «анонимного сообщения об угрозе безопасности».