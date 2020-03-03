Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподавательницу московской школы № 1415, в которой первоклассники получили ожоги глаз, уволят. Вина женщины состоит в том, что она забыла выключить кварцевую лампу в классе, вследствие чего и произошло ЧП. Об увольнении учительницы журналистам 3 марта сообщили представители пресс-службы департамента образования Москвы.

Как отметили в ведомстве, накануне преподавательница использовала на перемене облучатель открытого типа для обеззараживания воздуха. Действия педагога были нарушением правил безопасности. Дело в том, что использовать в подобных условиях можно...