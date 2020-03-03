Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Хабаровске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Данная информация появилась в СМИ во вторник, 3 марта.
На борту самолёта в общей сложности находятся 167 человек. 14 из них являются членами экипажа. Как
Представители «Аэрофлота» заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Самолёт, как отметили в компании, посадили из-за «анонимного сообщения об угрозе безопасности»,
Как ранее передавал NEWS.ru, лайнер Boeing 737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при совершении посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
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