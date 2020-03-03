https://static.news.ru/photo/2320667c-5d13-11ea-9697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт, летевший из Владивостока в Москву, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Хабаровске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту. Данная информация появилась в СМИ во вторник, 3 марта.

На борту самолёта в общей сложности находятся 167 человек. 14 из них являются членами экипажа. Как сообщает Mash, борт посадили из-за анонимного сообщения о бомбе. По имеющимся сведениям, в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Представители «Аэрофлота» заявили, что по факту инцидента проводится проверка. Самолёт, как отметили в компании, посадили из-за «анонимного сообщения об угрозе безопасности», пишет РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, лайнер Boeing 737 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при совершении посадки в столичном аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.