Пассажирский самолёт экстренно сел в Красноярске

https://static.news.ru/photo/b7ca3ad2-b461-11ea-ae0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kja.aero/facebook.com

Пассажирский самолёт ATR-42, летевший из Северо-Енисейска, совершил экстренную посадку в Красноярске.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. По его данным, причиной экстренной посадки среднемагистрального двухмоторного турбовинтового самолёта послужили технические неполадки.

Самолет ATR-42 выполнял рейс из Северо-Енисейска. Перед посадкой командир доложил о невыходе передней стойки шасси, — передаёт агентство слова собеседника.

В результате шасси все же удалось выпустить перед самой посадкой. Самолёт благополучно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.

С похожей проблемой в мае 2020 года столкнулся самолёт «Почты России». Как ранее писал NEWS.ru, борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.