Пассажирский самолёт экстренно сел в Красноярске

Пассажирский самолёт ATR-42, летевший из Северо-Енисейска, совершил экстренную посадку в Красноярске.
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Самолет ATR-42 выполнял рейс из Северо-Енисейска. Перед посадкой командир доложил о невыходе передней стойки шасси, — передаёт агентство слова собеседника.
В результате шасси все же удалось выпустить перед самой посадкой. Самолёт благополучно приземлился. Никто из пассажиров не пострадал.
С похожей проблемой в мае 2020 года столкнулся самолёт «Почты России». Как ранее писал NEWS.ru, борт был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
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