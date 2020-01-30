https://static.news.ru/photo/c9358858-4387-11ea-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yks.Aero/facebook.com

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Якутии сообщили, что врачи госпитализировали пассажирку с температурой и признаками ОРВИ, прибывшую рейсом из Харбина. Она была выявлена при проведении бесконтактной термометрии в самолёте.

Больная госпитализирована в инфекционную больницу и находится под медицинским наблюдением с предварительным диагнозом ОРВИ, — отметили в ведомстве.

Пробы направлены в лабораторию, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Уханьского института вирусологии Академии наук Китая смогли отобрать несколько видов лекарств, способных на клеточном уровне сдерживать новый коронавирус. По словам представителя учреждения, результаты передали в общенациональные и региональные научно-исследовательские группы. После комплексного изучения и оценки новых лекарств может начаться лечение с их использованием.