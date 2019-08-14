https://static.news.ru/photo/5753f616-bf34-11e9-97e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Один из пассажиров А-321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле, усомнился в том, что причиной инцидента стала попавшая в двигатель самолёта птица.

Это однозначно была неисправность самолёта, потому что сразу после взлёта он стал вести себя неправильно: очень шумно, какой-то треск появился,- цитирует его Life .

Мужчина также рассказал, что сразу после взлёта его сын заметил, что двигатель воздушного судна искрит. По его словам, был слышен хлопок и видно пламя.

Ранее News.ru писал, что момент взлёта А-321 снял на видео другой пассажир. На нем видно пролетавших рядом с лайнером птиц и слышен хлопок.