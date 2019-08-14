Один из пассажиров А-321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле, усомнился в том, что причиной инцидента стала попавшая в двигатель самолёта птица.
Это однозначно была неисправность самолёта, потому что сразу после взлёта он стал вести себя неправильно: очень шумно, какой-то треск появился,- цитирует его
Life.
Мужчина также рассказал, что сразу после взлёта его сын заметил, что двигатель воздушного судна искрит. По его словам, был слышен хлопок и видно пламя.
Ранее News.ru писал, что момент взлёта А-321 снял на видео другой пассажир. На нем видно пролетавших рядом с лайнером птиц и слышен хлопок.