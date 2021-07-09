Парашютист разбился в Московской области

Доследственная проверка организована по факту смерти парашютиста в результате прыжка в Подмосковье. Об этом заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, сообщает РИА Новости.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка, — рассказала Марковская.

Инцидент произошёл в Рузском районе Подмосковья 10 июля. Мужчина скончался в результате падения о землю при осуществлении прыжка с парашютом. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

19 июня в Кузбассе самолёт L-410 с парашютистами на борту упал в районе села Журавлёво. На борту находились 19 человек. Два пилота и семь парашютистов погибли. Все выжившие получили травмы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней тяжести. До крушения воздушной машины экипаж сообщал об отказе двигателя.