Паль задержан полицией за избиение хоккеиста в Москве

https://static.news.ru/photo/0c58643c-a62b-11eb-8e91-96000091f725_660.jpg Александр Паль Фото: instagram.com/palsascha/

Александр Паль задержан за избиение хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Актёра уже доставили в отдел полиции вместе с другим участником инцидента, который не отрицает свою вину, передаёт Пятый канал.

Вторым участником потасовки оказался актёр Данила Иванов. Полиция разыскивает третьего злоумышленника. Известно, что Иванов уже обратился к своему адвокату.

Происшествие случилось 23 апреля. Хоккеист возвращался домой с дня рождения отца. По дороге на него напали трое нетрезвых людей, избили, сломали нос, нанесли другие травмы. В одном из нападавших спортсмен узнал Александра Паля.

По словам Антипова, вёл себя знаменитость неадекватно. Возможно, в этот момент он находился под действием алкоголя или наркотиков.

Как сообщалось ранее, Александр Паль ответил журналистам на вопрос об избиении хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен получил тяжёлые травмы в результате нападения на него компании нетрезвых людей.