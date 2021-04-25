Паль задержан полицией за избиение хоккеиста в Москве

Александр Паль задержан за избиение хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Актёра уже доставили в отдел полиции вместе с другим участником инцидента, который не отрицает свою вину, передаёт Пятый канал.
Вторым участником потасовки
Происшествие случилось 23 апреля. Хоккеист возвращался домой с дня рождения отца. По дороге на него напали трое нетрезвых людей, избили, сломали нос, нанесли другие травмы. В одном из нападавших спортсмен узнал Александра Паля.
По словам Антипова, вёл себя знаменитость неадекватно. Возможно, в этот момент он находился под действием алкоголя или наркотиков.
Как сообщалось ранее, Александр Паль ответил журналистам на вопрос об избиении хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Спортсмен получил тяжёлые травмы в результате нападения на него компании нетрезвых людей.