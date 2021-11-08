Отец сбитого подростком мальчика рассказал о его состоянии

Ребёнок, которого сбил 16-летний подросток на пешеходном переходе в посёлке Дрожжино, избежал серьёзных травм. Но пока что он останется в больнице, рассказал его отец Юрий телеканалу «360».

По результатам обследования, на данный момент серьёзных травм удалось избежать. Серьёзных повреждений вроде бы нет. Подозрение на сотрясение мозга, но ребёнок останется в больнице в ближайшее время для дальнейшего обследования и уточнения ситуации по здоровью, — сказал отец ребёнка.

Юрий добавил, что мальчик переходил дорогу в положенном месте и на зелёный свет. Также в аварии пострадали и другие люди.

Ранее сообщалось, что подросток сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжино. Школьник находился за рулём родительского автомобиля.

Координатор движения «Синие Ведёрки» Пётр Шкуматов отметил, что за рулём автомобиля довольно часто оказываются подростки, а иногда и дети. Причину подобных ДТП он видит в том, что некоторые родители иногда ездят на работу не на личном авто, а на общественном транспорте, оставляя ключи от машины дома, чем и пользуются их дети.