https://static.news.ru/photo/d948ba48-bea4-11e9-8792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Массовая авария затруднила движение на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Там столкнулись сразу пять автомобилей.

Как сообщает РЕН ТВ , в результате ДТП один человек скончался, ещё двое пострадали. О характере их травм не сообщается. По предварительным данным, столкновение произошло из-за фуры, водитель которой допустил выезд на встречную полосу. На месте аварии работают экстренные службы. Подробности ДТП выясняются.

Ранее News.ru сообщал, что пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП, произошедшего в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В медицинские учреждения с различными травмами госпитализированы шесть человек.