Объявлено вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего соратника Басаева

УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере ста тысяч рублей за помощь в поимке сбежавшего члена банды Басаева. Основные приметы Магомеда Алханова— чёрная куртка, чёрный спортивный костюм, чёрные кроссовки. Об этом сообщает РИА Новости.



Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Туда он был отправлен для судебно-психиатрической экспертизы.

Беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Басаева.

Ранее сообщалось, что он смог отогнуть решётку на крыше и выйти за территорию медучреждения. Его объявили в федеральный розыск.

Алханов был задержан этим летом в Ставропольском крае и проходил по делу о вооружённом нападении в составе террористической банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ (бой у высоты 776 в Аргунском ущелье).