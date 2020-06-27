«Норникель» заявил об отсутствии утечки отходов в тундру со своей фабрики

https://static.news.ru/photo/c9ccaa80-b91b-11ea-bd39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Пресс-служба «Норникеля» заявила об отсутствии утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики. По словам компании, заснятое журналистами — слив оборотной воды.

Ранее корреспондент «Новой газеты» и представители «Гринпис» сообщили, что обнаружили несанкционированный сброс жидкости с резким химическим запахом в речку Хараелах (которая попадает в озеро Пясино, пострадавшее месяц назад от разлива дизельного топлива). По данным издания, сливалась вода, заражённая тяжёлыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами.

Журналисты и активисты вызвали на место представителей правоохранительных органов. Ещё до их приезда на место ЧП прибыла служба безопасности «Норникеля» и выключила станцию, перекачивающую качающую отходы. Позже прибыли рабочие предприятия и занялись демонтажем труб. Как отмечает «Новая», полицейскую машину, на которой добирались прокуроры, раздавил трактор «Норникеля».

В 08:20 диспетчеру Заполярного филиала поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской фабрики происходит слив оборотной воды через границу отстойника. Приняты оперативные меры по остановке слива. По факту случившегося проводится служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы. Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет. Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию, — заявили в пресс-службе «Норникеля».

Представители Росприроднадзора, как сообщает ТАСС, уже организовали забор проб в трёх точках: в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской. Прибывшие полицейские зафиксировали наличие на местности мобильной насосной станции с двумя подсоединёнными резиновыми трубопроводами. Судя по внешним признакам, перекачка шла длительное время, говорят стражи порядка.

Представители правоохранительных органов пытались провести разведку тундровой зоны, но установить границы вытекания жидкости из-за заболоченности оказалось невозможным. В полиции подчёркивают, что угрозы попадания вредных веществ в систему водоснабжения Норильска нет. Прокуратура вызвала на место ЧП представителей Следственного комитета и планирует начать съёмку с дрона для оценки масштабов загрязнения.

Это уже второе крупное ЧП, связанное с «Норникелем», за последний месяц. Ранее на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива. Всё случилось 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли, писал NEWS.ru.