«К Лерчек подселят»: как в соцсетях ругают и защищают Елену Блиновскую Уголовное дело против «королевы марафонов» вызвало бурную реакцию у россиян

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Елена Блиновская

Блогер и коуч Елена Блиновская отправлена под домашний арест на два месяца. Ее задержали 27 апреля при попытке уехать из России в Белоруссию. Автора «марафонов желаний» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, она занижала свои доходы и недоплатила в бюджет свыше 918 млн рублей. Подписчики Блиновской живо комментируют случившееся в соцсетях. NEWS.ru собрал их мнения.

Как реагируют пользователи соцсетей на задержание Блиновской

Под последним постом в официальной группе «Елена Блиновская. Марафон личностного роста» в соцсети «ВКонтакте» Анастасия Сунцова удивилась тому, что многие поддерживают и оправдывают блогершу: «Блин, людям сегодня на всю страну сказали, что их ограбили на миллиард рублей — они идут и еще покупают [курсы личностного роста]» .



В ответ Zaira Alieva написала, что Блиновская «никого не грабила»: «Вроде проблемы с долгами, не платила их, но это уже ее проблемы».



«Ленка! Теперь к Лерчеку подселят, будешь ей натальную карту составлять, а так, конечно, молодец, на лохах нормально бабла подняла, но в итоге систему не смогла обмануть», — ликует Андрей Невернов.

Фото: Личная страница Елены Блиновской в VK.com

Ольга Глазунова посочувствовала задержанной блогерше: «Люди, очнитесь, Вы же люди! Откуда столько злости, злорадства и зависти... Вас никто не заставлял и не заставляет покупать то, что вам не нужно. Лена все заплатит и разберётся, а вы так и будете купаться в своём дерьме».

Пользователь Анастасия Самаркина выразила поддержку блогерше, назвав случившееся «крайне неприятной историей: «Уверена, Елена точно найдет способ из нее выйти и не оказаться за решеткой. Нужные люди поддержат».

Одни подписчики поддерживают Блиновскую, другие обвиняют в обмане

На личной странице Елены Блиновской во «ВКонтакте» многие пользователи оставляют негативные отзывы. Анастасия Зернова надеется, что «у этой мошенницы все-все конфискуют» и добавляет: «Шарик лопнул». «Посмотрим, как тебе поможет твой марафон желаний», — пишет Владислав Чистяков.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елена Блиновская

Некоторые из комментаторов — бывшие участники марафонов. Лиля Мурсалимова не стала обвинять Елену в обмане: «На марафон желаний нас силой никто не затягивал, а то, что умна, сильна, не отнимешь, помогала людям заглянуть в себя, найти своё — это реально! А злыдни всегда были, есть и будут. Скорее всё пусть встанет на место, дети ждут свою маму, а мы — свою Елену».

Анна Синева также поддержала Блиновскую и раскритиковала тех, кто рад ее аресту: «О, налетели помойные стервятники. Интересно, кто тут из злорадствующих проходил хоть один ее марафон. Да и вообще, что тут делают те, кто не имел интереса к ее продуктам? Захлебывались завистью все это время? Тьфу на вас. Вместо того чтобы так радостно визжать над неприятностями человека, притом что, вообще-то, вина ее не доказана, подумали бы о том, сколько она уже заплатила налогов, а не о том, чего там не досчитались. И сколько таких, чтобы платили хотя бы столько, сколько платит она. А то такие все белые и пушистые, прямо глаза слепит от чистоты радующихся».

За что задержали Блиновскую

Уголовное дело о неуплате налогов на Блиновскую возбудили 26 апреля, на следующий день было возбуждено еще одно дело — об отмывании доходов. Тогда же женщина купила билет на самолет в Казахстан. Вылет планировался в 05:00 мск. Силовики хотели задержать блогершу в аэропорту, однако, как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, кто-то предупредил ее, Блиновская поменяла свои планы. Она арендовала Mercedes-Maybach и поехала к границе Белоруссии. В результате ее задержали в Смоленской области.

Фото: СК РФ Елена Блиновская

Блиновской по части 4 статьи 174.1 УК грозит до семи лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей, заявил NEWS.ru президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. В то же время юрист напомнил о существовании статьи 198 Налогового кодекса, согласно которой впервые совершившее преступление лицо освобождается от уголовной ответственности, если выплатит все пени и штраф в размере 20% неуплаченной суммы налогов.



Еще за месяц до задержания в Сети появилась информация о том, что блогершу проверяют правоохранительные органы. Telegram-канал Shot утверждал, что несколько участниц марафонов саморазвития подали на Блиновскую заявления в полицию, обвинив в обмане. Тогда же стало известно, что на «королеву марафонов» пожаловались в Генпрокуратуру общественники. Именно они просили проверить Блиновскую на предмет уклонения от уплаты налогов.

Кто такая Елена Блиновская

Елена Блиновская была ведущей популярного марафона личностного роста «Марафон желаний». Она родилась 25 августа 1981 года в небольшом поселке в Кировской области. В 2016 году приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Россия International» и стала его победительницей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Блогерша изучала различные духовные практики, читала книги по психологии и смотрела видео на тему личностного роста. Она создала собственную методику личностного роста «Марафон желаний» и продвигала ее как курс, который помогает исполнять свои мечты и добиваться поставленных целей. Блиновская рассказывала, что вдохновлялась тренингами американского бизнес-тренера Тони Роббинса, а на создание марафона ее подвигли бестселлер Ронды Берн «Секрет» и роман Паоло Коэльо «Алхимик».

Бизнес Елены Блиновской пошел в гору, и в 2016 году проект начал становиться все более узнаваемым. В 2018 году словосочетание «Марафон желаний» она зарегистрировала как товарный знак. На сегодняшний день Блиновская входит в число самых популярных и высокооплачиваемых блогеров России. Ее тренинги посещают более 300 тысяч человек.