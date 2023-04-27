Юрист объяснил, сколько лет тюрьмы грозит «королеве марафонов» Блиновской Юрист Трунов рассказал, что Блиновской грозит пять лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеру Елене Блиновской за неуплату налогов грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере 1,3 млн рублей, рассказал NEWS.ru президент общественной организации «Союз адвокатов России» Игорь Трунов. Юрист предположил, что женщине вменят сразу две статьи — 174.1 НК РФ и 198 УК РФ.

Он объяснил, что часть 4 статьи 174.1 подразумевает лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, а статья 198 — штраф от 200 до 500 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет. При этом, согласно статье 198, если преступление совершено впервые, то человек полностью освобождается от уголовной ответственности, если заплатит пенни и штраф в размере 20% неуплаченной суммы налогов.

Ей вменяют 918 млн рублей и от этой суммы 20%, если она добровольно заплатит и ей не будут инкриминировать 198 статью. Однако, я думаю, ей будут вменять обе статьи, с учетом того, что ст. 198 подразумевает штраф от 200 до 500 тысяч и лишение свободы до трех лет, в таких случаях применяется частичное сложение. Где-то пять лет и штраф 1,3 млн в порядке исполнительного производства, — сказал Трунов.

27 апреля Елену Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, блогер получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. В интернете опубликовано видео обысков в ее доме в Подмосковье.