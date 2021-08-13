Неизвестный задушил в Москве девушку и скрылся вплавь

Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства девушки в московском сквере у Лазоревого проезда, что на северо-востоке столицы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ведомстве уточнили, что неизвестный задушил потерпевшую и скрылся с места преступления.

По предварительным данным, преступник переплыл реку, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

По данным следствия, ночью 14 августа 2021 года на участке местности, в сквере вблизи Лазоревого проезда в городе Москве, обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения, — говорится в сообщении на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

В СК РФ добавили, что сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ведут поиск лица, причастного к преступлению. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

Накануне заключённый Исправительной колонии № 2 УФСИН по Курганской области убил начальника караула и ранил ещё одного сотрудника ФСИН. Его ликвидировали во время задержания. В ведомстве рассказали, что зэк с заточкой напал на караульных, когда те проводили обыск. В результате один из сотрудников ФСИН погиб на месте, второй был доставлен в больницу.

В апреле в этой колонии заключённые зашивали себе рот в знак протеста. Один из зэков протестовал против отказа предоставить ему стоматологическую помощь, другой поддержал его.