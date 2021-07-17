Пилота ослепили лазером во время взлёта в Домодедово

Злоумышленники ослепили лазером пилота самолёта, который выполнял рейс из Москвы в Уфу. Инцидент произошёл в «Домодедово». Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Пилот был ослеплён , когда самолёт находился на отметке 300 метров и набирал высоту. О произошедшем было доложено диспетчерам, командир экипажа принял решение продолжить полёт.

Похожий случай произошёл в январе. Пилоты лайнера, летевшего из Грозного в Москву были ослеплены лазером. Это произошло, когда самолёт заходил на посадку. Инцидент никак не сказался на приземлении самолёта, всё прошло в штатном режиме.

Примечательно, что за такие действия можно получить тюремный срок. Согласно части 1 статьи 213 УК РФ за противоправные действия из хулиганских побуждений, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо крупный штраф или ограничение свободы.