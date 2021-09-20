«Не худшее место, чтобы умереть»: пермский стрелок объяснил выбор ПГНИУ

18-летний Тимур Бекмансуров, предположительно, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), объяснил, почему выбрал именно этот вуз как место кровавой бойни, и рассказал о других рассматриваемых им вариантах. Об этом он сообщил в послании, опубликованном во «ВКонтакте». В результате стрельбы, по последним данным, погибли восемь человек, ранены 24.

Я заприметил этот вуз ещё во времена, когда ходил в него на курсы в 9-м классе, мне понравилось большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущёвки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть, — пояснил Бекмансуров.

Он также добавил, что изначально планировал устроить стрельбу в школе, но отказался от этой идеи по личным соображениям. «Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нём последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения», — посчитал стрелок.

Помимо школы пермский стрелок рассматривал торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры и вокзал, однако все эти места не подошли по плану Бекмансурова, так как в них было бы слишком мало людей в понедельник днём.

Поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в вузы, чтобы узнать, какое из учебных заведений подпишет себе приговор. <...> Университетом, допустившим самую серьёзную ошибку в его истории, оказался ПГНИУ, — отрезал стрелок.

Ранее стало известно, почему Тимур Бекмансуров решил устроить стрельбу в пермском университете. К убийствам его подтолкнули ненависть к человечеству и «звон в голове».