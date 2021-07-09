Задержание дебошира на борту самолёта из Махачкалы попало на видео

Пассажир рейса Махачкала — Петербург отказался надевать медицинскую маску и устроил настоящий дебош на борту самолёта. Видео инцидента опубликовал Пятый канал.

Прибывшие сотрудники полиции попытались поднять нарушителя с кресла, однако им это не удалось. Вместо повиновения стражам порядка дебошир ударил головой в лицо правоохранителя. На кадрах видно, как мужчину с силой выводят из самолёта. При этом сами силовики находились в масках, закрывающих только рот.

Ранее сообщалось, что зампред комитета по финансовому рынку Госдумы, депутат от «Единой России» Антон Гетта устроил дебош на авиарейсе Москва — Казань. В хулиганствах парламентария также принимал участие ещё один пассажир, его имя не называется. Вместе с другом Гетта постоянно перемещался по салону самолёта, мешал пассажирам и бортпроводникам, угрожал экипажу. При этом депутат отказывался надеть маску и пристегнуть ремень безопасности. Вместо этого он требовал новых порций алкогольных напитков.