Задержание дебошира на борту самолёта из Махачкалы попало на видео

Пассажир рейса Махачкала — Петербург отказался надевать медицинскую маску и устроил настоящий дебош на борту самолёта. Видео инцидента опубликовал Пятый канал.
Прибывшие сотрудники полиции попытались
Ранее сообщалось, что зампред комитета по финансовому рынку Госдумы, депутат от «Единой России» Антон Гетта устроил дебош на авиарейсе Москва — Казань. В хулиганствах парламентария также принимал участие ещё один пассажир, его имя не называется. Вместе с другом Гетта постоянно перемещался по салону самолёта, мешал пассажирам и бортпроводникам, угрожал экипажу. При этом депутат отказывался надеть маску и пристегнуть ремень безопасности. Вместо этого он требовал новых порций алкогольных напитков.