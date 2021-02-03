Найдены тела пожарных, погибших на складе в Красноярске

https://static.news.ru/photo/0e089fc0-89d2-11ea-b4f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

В Красноярске найдены тела трёх пожарных, погибших во время тушения пожара на складе. Об этом сообщает МЧС.

Пожар произошёл накануне на складе автозапчастей в Красноярске. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь.

Ранее NEWS.ru писал, что пожарные локализовали возгорание в Научно-исследовательском кинофотоинституте на севере Москвы.