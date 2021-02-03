Найдены тела пожарных, погибших на складе в Красноярске

В Красноярске найдены тела трёх пожарных, погибших во время тушения пожара на складе. Об этом сообщает МЧС.
Пожар произошёл накануне на складе автозапчастей в Красноярске. Его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Трое сотрудников пожарно-спасательной службы зашли в помещение для поиска человека, который, по информации свидетелей, мог находиться внутри, и спустя некоторое время перестали выходить на связь.
Ранее NEWS.ru писал, что пожарные локализовали возгорание в Научно-исследовательском кинофотоинституте на севере Москвы.