Найденная в подмосковном лесу преподаватель вуза была задушена

Обнаруженная мёртвой в подмосковном лесу преподаватель Финансового университета при правительстве РФ была убита. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник.
По данным издания, с момента смерти до обнаружения тела прошло порядка 15 часов. Экспертиза
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее следователи опрашивают всех родственников и знакомых погибшей.
Как сообщалось ранее, в подмосковных Мытищах было обнаружено тело Галины Климовой — преподавателя одной из кафедр Финансового университета при правительстве РФ 1993 года рождения. Труп молодой женщины нашли собаки в лесу во время прогулки.
Ранее в посёлке Зональная Станция Томского района был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Одни части расчленённого тела находились на лестничной площадке жилого дома, другие — в мусорном баке вблизи строения. По подозрению в убийстве был задержан 63-летний мужчина. Подробности происшествия СК пока не раскрывает.