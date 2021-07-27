Найденная в подмосковном лесу преподаватель вуза была задушена

Обнаруженная мёртвой в подмосковном лесу преподаватель Финансового университета при правительстве РФ была убита. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, с момента смерти до обнаружения тела прошло порядка 15 часов. Экспертиза показала , что смерть наступила в результате механической асфиксии.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В настоящее следователи опрашивают всех родственников и знакомых погибшей.

Как сообщалось ранее, в подмосковных Мытищах было обнаружено тело Галины Климовой — преподавателя одной из кафедр Финансового университета при правительстве РФ 1993 года рождения. Труп молодой женщины нашли собаки в лесу во время прогулки.

Ранее в посёлке Зональная Станция Томского района был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Одни части расчленённого тела находились на лестничной площадке жилого дома, другие — в мусорном баке вблизи строения. По подозрению в убийстве был задержан 63-летний мужчина. Подробности происшествия СК пока не раскрывает.