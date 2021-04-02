На западе Москвы произошла авария с участием трёх машин

https://static.news.ru/photo/6e40381e-946a-11eb-bd6e-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

На западе Москвы произошла авария с участием трёх транспортных средств. ДТП случилось на улице Веерная. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили представители пресс-службы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что на Веерной улице столкнулись три автомобиля. Это произошло неподалёку от дома 1. В результате столкновения одно из транспортных средств вылетело на газон и перевернулось.

На Веерной улице в районе дома 1 столкнулись три автомобиля, один вылетел на газон и перевернулся. Движение перекрыто по 1-й полосе в каждом направлении, — написано в Telegram-канале столичного ведомства.

Информация о пострадавших или погибших в аварии отсутствует.

Как ранее передавал NEWS.ru, 2 апреля автомобиль сбил насмерть пешехода на Смоленском бульваре в центре столицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что водитель машины не стал скрываться с места аварии.