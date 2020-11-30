На Урале грузовик повредил газопровод и оставил без тепла сотни человек

Грузовой автомобиль порвал газопровод в городе Красноуральск (Свердловская область). В результате аварии без отопления остались 52 дома, в которых живут порядка 400 человек.
Сообщение о происшествии на проезжей части по улице Дзержинского, 37, экстренные службы приняли в 19:15 (17:15 мск). Как
ЧП оставило без отопления 25-й квартал города, так как повреждённая труба снабжала газом котельную. В этом квартале находятся дом престарелых, детский сад и школа. Среди оставшихся без тепла 52 жилых домов 20 двухэтажных и шесть трёхэтажных.
В месте, где произошла авария, перекрыли движение. Сотрудники ГИБДД установили личность водителя — им оказался житель Ашинского района 1980 года рождения. Сейчас он даёт показания. По факту инцидента проводится проверка. Экстренные службы принимают все необходимые меры для восстановления газоснабжения котельной.
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