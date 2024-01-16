На Украине начали убивать военкомов: восстанет ли народ против Зеленского

Фото: Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети распространяется видео убийства сотрудника военкомата призывником на Украине. Что это означает, восстанет ли украинский народ против президента Владимира Зеленского и были ли подобные случаи?

Что известно об убийстве военкома на Украине

Видеозапись убийства сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат) опубликовала Национальная полиция Украины. Позднее соответствующие кадры начали публиковать многие СМИ и Telegram-каналы.

«Двое работников военкомата пытаются попасть в квартиру, чтобы мобилизовать мужчину. Хозяин открывает дверь и в упор стреляет в одного из них из пистолета. Военком падает замертво», — описывает происходящее на видео Telegram-канал «Два майора».

Других подробностей произошедшего инцидента не приводится.

Кроме того, в Telegram-каналах распространяется видео, как мужчины забрасывают снегом раздетого сотрудника военкомата в одном из украинских городов. Место съемки неизвестно, издевающиеся над сотрудником ТЦК мужчины смеются над ним.

Фото: МВД Украины Работники военкомата пытаются попасть в квартиру, чтобы мобилизовать мужчину

Как отреагировали на убийство военкома на Украине

Убийство сотрудника военкомата вызвало широкий резонанс в украинском сегменте Сети. Пользователи предполагают, что сейчас Украина находится на пороге гражданской войны. Также юзеры отмечают, что граждане готовы практически на все, лишь бы не идти на фронт.

«Лучше так, чем на фронт», — гласит один из самых популярных комментариев украинцев под видео убийства военкома.

Началась ли на Украине гражданская война

Верховная рада Украины примет законопроект о новой всеобщей мобилизации, и военкоматы проведут ее в наиболее жесткой форме, заявил в разговоре с «360» политолог Евгений Михайлов.

«Уверен, что закон примут в наиболее жесткой форме. Очевидно, что основная масса подростков, женщин и стариков пойдут на фронт», — считает эксперт.

По словам политолога, после принятия Радой закон о мобилизации будет работать до тех пор, пока народ Украины не выйдет с протестами на Майдан против главы государства Владимира Зеленского либо пока Россия не выполнит задачи СВО, поставленные президентом Владимиром Путиным.

Фото: МО Украины

Военкор Дмитрий Стешин, комментируя убийство военкома, подчеркнул, что подобный инцидент произошел на Украине впервые. Однако аналогичных происшествий может стать больше, считает Стешин.

«Сейчас валом пойдет. Так как получается трезвый хуторской расчет: экспертизы, следствие, суд, а там, глядишь, и война закончится, а после нее могут и вообще отпустить», — пишет военкор.

Военный эксперт Александр Ивановский выразил мнение, что на Украине начинается вооруженное сопротивление населения. Он также указывает, что инцидент с убийством военкома не будет единственным в своем роде.

«Случай с убийством сотрудника ТЦК на Украине первый, по крайней мере, мне ни разу об этом слышать не приходилось, но теперь уже точно не последний. Похоже, на Украине начинается новый акт национальной трагедии — вооруженное сопротивление населения», — заявил он в беседе с aif.ru.

Фото: Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно об ужесточении мобилизации на Украине

Правительство Украины подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации, это произойдет в течение нескольких недель, сообщила 16 января заместитель министра обороны страны Наталья Калмыкова в эфире телеканала ТСН. По ее словам, на согласование правок уйдет больше времени, чем обычно.

«Новая редакция законопроекта о мобилизации <...> должна пройти определенный путь согласования в правительстве. Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель», — указала Калмыкова.

Замминистра добавила, что главная идея документа остается неизменной, кардинально он меняться не будет. При этом спорным остается вопрос о мобилизации людей с инвалидностью, число которых за два года увеличилось, добавила она.

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