«Чушь»: в Госдуме оценили слухи о мобилизации в России Депутат Госдумы Заварзин назвал чушью слухи о мобилизации в феврале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал чушью и провокацией сообщения в западной прессе о планах российских властей провести мобилизацию в феврале, чтобы атаковать НАТО после наступления на Украину. Парламентарий в интервью RTVI призвал не доверять западным источникам и внимательнее изучать заявления президента России Владимира Путина.

Я откровенно говорю — это все чушь. Нет никакой такой причины. У них сейчас там на Западе страшная агония. Я говорю — это провокация, — сказал Заварзин.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. В этом случае главнокомандующий Альянса отдал бы приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восток, среди которых должно быть порядка 30 тысяч немецких военных.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сообщения в западных СМИ о подготовке НАТО к возможному военному противостоянию с Россией в 2025 году появились с целью напугать обывателя и увеличить объемы помощи Украине. По его словам, появление таких публикаций показывает, что у властей западных стран остается все меньше средств манипуляции сознанием населения.