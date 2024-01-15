Украинским уклонистам отказали в праве на «полную жизнь» Глава Николаевской области Ким: уклонисты не имеют права на полноценную жизнь

Фото: МО Украины

Граждане Украины, уклоняющиеся от мобилизации, не имеют права на полную жизнь, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телеканала «Мы — Украина». По его словам, в отношении таких людей должный действовать ограничения.

Если ты уклонист, то ты не имеешь права жить полной жизнью, «кайфовать». Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства: ты боишься или не хочешь принципиально. У тебя должны быть ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие, — сказал чиновник.

До этого Ким высказывался за тотальную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ. В то же время он негативно отреагировал на предложения об отправке на фронт сотрудников полиции и депутатов.

Ранее сообщалось, что на Украине могут лишить брони от мобилизации чиновников и депутатов Верховной рады. Эксперты уверены, что соответствующее решение не принесет практической пользы. По их мнению, оно может быть принято для того, чтобы показать, что «все равны», в противном случае народ начнет высказывать недовольство.

Попавший в плен солдат ВСУ Роман Калиниченко рассказал, что Вооруженные силы Украины начали призывать женщин до 60 лет. По словам бойца, в украинской армии не существует возрастов.