Политолог перечислил последствия новой мобилизации на Украине Политолог Михайлов: новая мобилизация в ВСУ станет наиболее жесткой

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада Украины примет законопроект о новой всеобщей мобилизации, и военкоматы проведут ее в наиболее жесткой форме, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. По его словам, в результате на фронт отправят в том числе подростков, женщин и стариков.

Уверен, что закон примут в наиболее жесткой форме. Очевидно, что основная масса подростков, женщин и стариков пойдут на фронт, — высказал мнение эксперт.

Он отметил, что страны Евросоюза отказали Киеву в выдаче подлежащих призыву украинских граждан, которые находятся на их территории. Причиной этого политолог назвал боязнь волнений на территории ЕС. Как объяснил Михайлов, в связи с этим у властей Украины нет другого выбора, кроме как провести всеобщую мобилизацию на своей территории, чего требуют и партнеры Киева, которые хотят продолжать «войну до последнего украинца».

По словам политолога, после принятия Радой закон о мобилизации будет работать до тех пор, пока народ Украины не выйдет с протестами на Майдан, либо пока Россия не выполнит задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным для спецоперации.

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что правительство страны повторно подаст в Верховную раду новую редакцию законопроекта об усилении мобилизации. По словам замминистра, это произойдет в течение нескольких недель.