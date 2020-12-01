Тело младенца в обувной коробке нашли на свалке под Челябинском

https://static.news.ru/photo/da153d6a-3479-11eb-b93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи в Челябинской области выясняют обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено на полигоне твёрдых бытовых отходов. Малыш находился в коробке для обуви.

Трагический инцидент произошёл 1 декабря в Сосновском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Там уточнили, что тело ребёнка нашёл один из рабочих сортировочного комплекса.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка, — сказано в сообщении.

Чтобы выяснить причину смерти новорождённого, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковных Мытищах полиция задержала мать, которую подозревают в убийстве новорождённой дочери. По предварительным данным, женщина рожала в домашних условиях, младенец появился на свет без признаков жизни. Однако у него была зафиксирована черепно-мозговая травма.