На Сахалине завели уголовное дело по факту гибели рабочего при сходе лавины
Никита Чайка
Никита Чайка
10:57, 05 февраля 2022
Фото: pixabay.com
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности после гибели человека в Углегорском районе Сахалинской области в результате схода лавины. Инцидент произошёл в ходе работ по демонтажу трубы на территории Солнцевского угольного разреза. В результате ЧП двое рабочих оказались под снегом, один из них погиб, сообщается на сайте Следственного комитета по Сахалинской области.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
На место происшествия выехал и.о. руководителя СО по городу Углегорск следственного управления, а также следственно-оперативная группа, — говорится в заявлении.
Свою проверку проводит также Углегорская городская прокуратура.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после гибели российских военнослужащих при сходе лавины в Южной Осетии. Под снежной массой оказались пятеро военных, двое из них погибли.