На Сахалине завели уголовное дело по факту гибели рабочего при сходе лавины

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Движение на Горьковском шоссе в Подмосковье перекрыто в обе стороны. Это произошло из-за того,что самосвал обрушил на трассу надземный пешеходный переход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ Московской области.

Инцидент случился на 30-м километре Горьковского шоссе на территории городского округа Балашиха. В результате самопроизвольного подъёма кузова грузового автомобиля произошло столкновение с надземным пешеходным переходом. Движение затруднено, имеется путь объезда...