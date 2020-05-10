На польской ферме нашли тело умершей при родах украинки

https://static.news.ru/photo/3265e504-92c8-11ea-a808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

25-летняя девушка с Украины скончалась в Польше, после того как родила недоношенного ребёнка, не вызывая при этом медиков.

Как передаёт «Регион Online», тело погибшей нашли на ферме в Чижеве на северо-востоке Польши, где работала девушка. Причиной смерти медики назвали потерю крови. При расследовании властям удалось установить, что украинка была на шестом месяце беременности, когда у неё начались роды.

Новорождённый также погиб, его тело полиция нашла в колодце. Патологоанатомы уже провели вскрытие, однако результаты до сих пор неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Харькове. Утром 30 апреля местные полицейские задержали девушку, которая разгуливала обнажённой с пакетом, в котором были фрагменты человеческого тела.