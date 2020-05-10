На польской ферме нашли тело умершей при родах украинки

25-летняя девушка с Украины скончалась в Польше, после того как родила недоношенного ребёнка, не вызывая при этом медиков.
Как
Новорождённый также погиб, его тело полиция нашла в колодце. Патологоанатомы уже провели вскрытие, однако результаты до сих пор неизвестны.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Харькове. Утром 30 апреля местные полицейские задержали девушку, которая разгуливала обнажённой с пакетом, в котором были фрагменты человеческого тела.
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