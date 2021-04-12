Сын экс-главы московской полиции найден мёртвым на Кипре

https://static.news.ru/photo/3cc3363e-9b94-11eb-8f9e-96000091f725_660.jpg Фото: George Christophorou/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории Кипра в частном доме было обнаружено тело сына бывшего начальника московской полиции Владимира Пронина. Мужчина скончался при загадочных обстоятельствах. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили журналисты со ссылкой на друзей семьи покойного.

Отмечается, что мужчине был 41 год. Он занимался бизнесом. Как показала экспертиза, сын экс-главы столичной полиции умер в ночь на 10 апреля. Смерть наступила во сне. Тело предпринимателя обнаружила его 15-летняя дочь.

Сложно даже представить, что пережила девочка. Она долго пыталась папу разбудить. Поверить не могла. Он же не болел ничем серьёзным. Сейчас Стеша там с дядей, братом отца. Но дед — генерал Пронин — надеется забрать её к себе. Кстати, он экстренно вылетел на Кипр, — цитирует друга семьи «Московский Комсомолец».

Как сообщили судмедэксперты, сын Пронина умер в результате коронарной недостаточности. 13 апреля его тело доставят в Москву, где семья проведёт ещё одну экспертизу. Также источник рассказал, что внучка Пронина в последнее время жила на Кипре со своим отцом, так как её родители после развода не успели закончить «борьбу» за несовершеннолетнего ребёнка.

Отец умершего, генерал Пронин, потерял высокий пост после событий 2009 года, когда начальник ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков (приговорён к пожизненному заключению) расстрелял людей в столичном супермаркете.

Как ранее передавал NEWS.ru, правоохранители Всеволожского района Ленинградской области выясняют обстоятельства гибели 33-летнего мужчины, тело которого нашёл егерь в Невском лесопарке. Кисть левой руки у трупа отсутствовала частично, кисть правой — полностью.