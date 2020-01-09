Сейсмологи зарегистрировали в Олюторском районе на севере Камчатки подземные толчки силой до 6,9 баллов. Об этом сообщает региональный филиал Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение
Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в некоторых населённых пунктах землетрясение ощущалось силой до двух баллов. Во время сейсмического события никто не пострадал.
Как писал NEWS.ru, 8 января Геологическая служба США сообщила, что поблизости от атомной электростанции «Бушер» произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5.
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