https://static.news.ru/photo/6d5a67a0-32c6-11ea-9378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сейсмологи зарегистрировали в Олюторском районе на севере Камчатки подземные толчки силой до 6,9 баллов. Об этом сообщает региональный филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в четверг, 9 января в 20:38 по местному времени (11:38 мск), передаёт «Интерфакс — Дальний Восток» сообщение специалистов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 км, а их эпицентр находился на 144 км севернее села Ачайваям.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в некоторых населённых пунктах землетрясение ощущалось силой до двух баллов. Во время сейсмического события никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, 8 января Геологическая служба США сообщила, что поблизости от атомной электростанции «Бушер» произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5.