https://static.news.ru/photo/4fe976cc-3cc9-11ea-b4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Dubeykovskyi/Russian Look/GlobalLookPress

Взрыв произошёл на горящем траулере «Enigma Astralis», который находится в Охотском море. Сейчас спасатели опасаются нового взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Взрыв произошёл ночью на горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остаётся запас топлива. Сейчас сохраняется угроза нового взрыва, — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что траулер пошли полностью выгорел, с него идёт густой дым. Спасательное судно ледового класса «Сибирский» находится у траулера «Enigma Astralis», но не входит с ним в прямой контакт, так как опасается повторного взрыва.

Как сообщал NEWS.ru ранее, на борту «Enigma Astralis» было 250 тонн топлива. Весь экипаж траулера был эвакуирован с места происшествия.