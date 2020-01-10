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В двадцать столичных школ утром в пятницу поступили сообщения о «минировании». Как сообщили NEWS.ru в экстренных службах, в учебных заведениях эвакуированы более 10 тыс. учеников.

В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение...