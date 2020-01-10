Землетрясение произошло на побережье озера Байкал в Кабанском районе Бурятии в ночь на пятницу, 10 января.
По данным, размещённым на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчок произошёл в 3,58 по местному времени.
Эпицентр находился в 80 километрах северо-западнее Улан-Удэ и в 15 километрах от береговой линии озера.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Чукотки зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,5. По интенсивности сотрясений землетрясение оценивается как «опустошительное». Его эпицентр имел координаты 62,40 градуса северной широты и 171,02 градуса восточной долготы.
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