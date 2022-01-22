На Алтае следователи проверят семью, где издевались над ребёнком

В Алтайском крае следователи начали проверку после публикации видео, на котором ребёнка выставили без одежды на улицу «в воспитательных целях», передаёт пресс-служба Следственного комитета по региону. Очевидцы, среди которых и автор ролика, рассказали, что такое наказание семья использовала не в первый раз.

По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки, — говорится в сообщении.

Инцидент ранее произошёл в многодетной семье, проживающей в в Шелаболихинском районе. Отмечается, что в рамках проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего и юридически оценить работу органов опеки, которые должны были контролировать стоящие на учёте семьи.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области у матери забрали ребёнка после жалоб на попрошайничество в интернете. По словам заявителей, неблагополучная мать просила деньги на подгузники и питание, хотя на самом деле планировала купить пиво и сигареты.