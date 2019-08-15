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Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила, что стрелком в подмосковной парикмахерской оказался житель микрорайона Белая Дача 1968 года рождения. Полицейские проводят мероприятия по задержанию правонарушителя.

По данным силовиков, мужчина вошёл в помещение салона и произвёл один выстрел из неустановленного оружия. Продавцы и посетители покинули место происшествия. Пострадавших в результате инцидента нет, заявили News.ru в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что мужчина, устроивший стрельбу в парикмахерской в подмосковных Котельниках, оказался пьян. Сотрудники полиции пытаются обезвредить его с помощью транквилизатора «Феназепама».