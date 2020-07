Мужчина убил двоих полицейских в штате Техас

Как сообщает местное издание The Monitor of McAllen, застрелил полицейских 23-летний Аудон Игнасио Камарильо, выходец из Латинской Америки. Он уже привлекался к ответственности в июне 2020 года по обвинению в вооружённом нападении, но был отпущен под подписку о невыезде.

Отмечается, что полицейские из соседних округов собрались вечером 11 июня в медицинском центре Мак-Аллена, чтобы выразить свое почтение погибшим офицерам. Более 50 полицейских машин составили траурную процессию, сопровождающую тела офицеров, которые были доставлены в морг для вскрытия. Вокруг дверей больницы собралась толпа людей, многие из которых были сотрудниками правоохранительных органов, некоторые утешали и обнимали друг друга.

Гарза проработал более восьми лет в полиции Мак-Аллена, Чавес — более двух лет. Камарильо выстрелил в себя вскоре после того, как открыл огонь по офицерам.