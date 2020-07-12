Происшествия

Мужчина убил двоих полицейских в штате Техас

08:37, 12 июля 2020

Офицеры Эдельмиро Гарза (45 лет) и Исмаэль Чавес (39 лет) были убиты из засады, прибыв к месту вызова о бытовом насилии в городе Мак-Аллен (Техас, США).

Как сообщает местное издание The Monitor of McAllen, застрелил полицейских 23-летний Аудон Игнасио Камарильо, выходец из Латинской Америки. Он уже привлекался к ответственности в июне 2020 года по обвинению в вооружённом нападении, но был отпущен под подписку о невыезде.

Мы потеряли двух смелых государственных служащих, которые стремились сохранить мир в нашем городе, — сказал шеф местной полиции Виктор Родригес.

Отмечается, что полицейские из соседних округов собрались вечером 11 июня в медицинском центре Мак-Аллена, чтобы выразить свое почтение погибшим офицерам. Более 50 полицейских машин составили траурную процессию, сопровождающую тела офицеров, которые были доставлены в морг для вскрытия. Вокруг дверей больницы собралась толпа людей, многие из которых были сотрудниками правоохранительных органов, некоторые утешали и обнимали друг друга.

Гарза проработал более восьми лет в полиции Мак-Аллена, Чавес — более двух лет. Камарильо выстрелил в себя вскоре после того, как открыл огонь по офицерам.

Техасский губернатор Грег Эбботт пообещал полицейскому отделению города полную поддержку.

Как писал NEWS.ru ранее, жестоко убитого в Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны звали Иван Несмеянов. Он жил один в доме на территории села Леуза Кигинского района республики. Об этом журналистам рассказал глава населённого пункта Альберт Фатыхов.

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