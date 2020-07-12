Мужчина убил двоих полицейских в штате Техас

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Офицеры Эдельмиро Гарза (45 лет) и Исмаэль Чавес (39 лет) были убиты из засады, прибыв к месту вызова о бытовом насилии в городе Мак-Аллен (Техас, США).

Как сообщает местное издание The Monitor of McAllen, застрелил полицейских 23-летний Аудон Игнасио Камарильо, выходец из Латинской Америки. Он уже привлекался к ответственности в июне 2020 года по обвинению в вооружённом нападении, но был отпущен под подписку о невыезде.

Мы потеряли двух смелых государственных служащих, которые стремились сохранить мир в нашем городе, — сказал шеф местной полиции Виктор Родригес.

Отмечается, что полицейские из соседних округов собрались вечером 11 июня в медицинском центре Мак-Аллена, чтобы выразить свое почтение погибшим офицерам. Более 50 полицейских машин составили траурную процессию, сопровождающую тела офицеров, которые были доставлены в морг для вскрытия. Вокруг дверей больницы собралась толпа людей, многие из которых были сотрудниками правоохранительных органов, некоторые утешали и обнимали друг друга.

Гарза проработал более восьми лет в полиции Мак-Аллена, Чавес — более двух лет. Камарильо выстрелил в себя вскоре после того, как открыл огонь по офицерам.

Two of our finest were killed in the line of duty while working to protect residents in their community.



I've spoken with McAllen Police Chief Victor Rodriguez and offered the full support of the State of Texas.



We unite to #BackTheBlue . #RGV https://t.co/lm5DWQJSVC — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 11, 2020

Техасский губернатор Грег Эбботт пообещал полицейскому отделению города полную поддержку.

Как писал NEWS.ru ранее, жестоко убитого в Башкирии 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны звали Иван Несмеянов. Он жил один в доме на территории села Леуза Кигинского района республики. Об этом журналистам рассказал глава населённого пункта Альберт Фатыхов.