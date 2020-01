Инцидент произошёл в городе Тампа. Мужчина в этот момент возвращался после рабочей смены домой. В холл с лифтами он вошёл за считаные секунды до происшествия и увидел, как питомца соседки затягивает вслед за поводком.

Он подоспел как раз в тот момент, когда тело животного достигло верхней части лифтовой двери. Мужчина изо всех сил схватил поводок, не давая собаке задохнуться. Он попытался разорвать плотный материал, однако это не удавалось.