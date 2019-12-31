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В американском штате Флорида доктор по имени Мохаммад Авад спас собаку, которая едва не погибла из-за попавшего между дверьми поводка. К трагическому исходу едва не привела невнимательность хозяйки животного. Кабина стала подниматься, собаку подняло в воздух, а поводок начал душить её.

Инцидент произошёл в городе Тампа. Мужчина в этот момент возвращался после рабочей смены домой. В холл с лифтами он вошёл за считаные секунды до происшествия и увидел, как питомца соседки затягивает вслед за поводком.

Это было будто в замедленной съёмке, но всё произошло стремительно. Не успел я опомниться, как собака взмыла в воздух, и я начал действовать, — рассказал позже Авад CNN.

Он подоспел как раз в тот момент, когда тело животного достигло верхней части лифтовой двери. Мужчина изо всех сил схватил поводок, не давая собаке задохнуться. Он попытался разорвать плотный материал, однако это не удавалось.

В какой-то момент мужчина понял, что проигрывает схватку с лифтом: собака начала задыхаться и хрипеть. Но, к счастью, поводок всё-таки не выдержал и разорвался, и собака упала на пол. Ей повезло: она не получила каких-либо серьёзных травм.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве сотрудники МЧС ежедневно помогают одному-двум животным. При этом кошки попадают в передряги чаще собак. Они оказываются заперты в подвалах, застревают в радиаторах старого образца, не могут слезть с дерева. Собаки же чаще проваливаются в выгребные ямы и коллекторы.

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