https://static.news.ru/photo/8401bc78-2ca5-11ea-bcb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В американском штате Флорида доктор по имени Мохаммад Авад спас собаку, которая едва не погибла из-за попавшего между дверьми поводка. К трагическому исходу едва не привела невнимательность хозяйки животного. Кабина стала подниматься, собаку подняло в воздух, а поводок начал душить её.

Инцидент произошёл в городе Тампа. Мужчина в этот момент возвращался после рабочей смены домой. В холл с лифтами он вошёл за считаные секунды до происшествия и увидел, как питомца соседки затягивает вслед за поводком.

Это было будто в замедленной съёмке, но всё произошло стремительно. Не успел я опомниться, как собака взмыла в воздух, и я начал действовать, — рассказал позже Авад CNN.

Он подоспел как раз в тот момент, когда тело животного достигло верхней части лифтовой двери. Мужчина изо всех сил схватил поводок, не давая собаке задохнуться. Он попытался разорвать плотный материал, однако это не удавалось.

WATCH// Dr. Mohammad Awad says he's grateful he was at the right place at the right time. This scary scene unfolded in the lobby of the Icon Building on Harbour Island in Tampa. Luckily, Dr. Awad says the dog seemed to be okay @BN9 pic.twitter.com/BezspRopJ4 — Angie Angers (@angie_angers) December 31, 2019

В какой-то момент мужчина понял, что проигрывает схватку с лифтом: собака начала задыхаться и хрипеть. Но, к счастью, поводок всё-таки не выдержал и разорвался, и собака упала на пол. Ей повезло: она не получила каких-либо серьёзных травм.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве сотрудники МЧС ежедневно помогают одному-двум животным. При этом кошки попадают в передряги чаще собак. Они оказываются заперты в подвалах, застревают в радиаторах старого образца, не могут слезть с дерева. Собаки же чаще проваливаются в выгребные ямы и коллекторы.