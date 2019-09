По данным полиции Балтимора, пять человек получили ножевые ранения, а сам нападавший погиб в результате открытой полицией стрельбы. По словам пресс-секретаря полиции округа Балтимор Дженнифер Пич, все пострадавшие были отправлены в районные больницы с травмами, не угрожающими жизни, передаёт The Baltimore Sun .

Конфликт начался в магазине спиртных напитков в торговом центре, где мужчина угрожал ножом и требовал денег, а затем нанёс ножевые ранения четверым людям, сказала Пич. Мужчина выбежал на улицу, а затем напал ещё на одного человека перед заведением Noodles & Company.