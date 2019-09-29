https://static.news.ru/photo/3cf40070-e245-11e9-8470-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://twitter.com/Tim_Prudente

Инцидент, в ходе которого пострадало пять человек, произошёл в центре города Хант-Вэлли в Мэриленде.

По данным полиции Балтимора, пять человек получили ножевые ранения, а сам нападавший погиб в результате открытой полицией стрельбы. По словам пресс-секретаря полиции округа Балтимор Дженнифер Пич, все пострадавшие были отправлены в районные больницы с травмами, не угрожающими жизни, передаёт The Baltimore Sun .

Конфликт начался в магазине спиртных напитков в торговом центре, где мужчина угрожал ножом и требовал денег, а затем нанёс ножевые ранения четверым людям, сказала Пич. Мужчина выбежал на улицу, а затем напал ещё на одного человека перед заведением Noodles & Company.

So far, police are saying an attacker with a sharp edged weapon - they’re not certain yet it was a knife - wounded five people. Some of the attack happened on the mall grounds then spilled into the intersection. They’re not saying anything about the attacker yet pic.twitter.com/SFcXQuQ1Pr — Tim Prudente (@Tim_Prudente) September 28, 2019

Затем он побежал к перекрёстку, где его встретили офицеры полиции округа Балтимор, открывшие огонь. В торговом центре, где произошло нападение, в тот момент находился капитан местной полиции, он оказал первую помощь пострадавшим до приезда скорой.

Сейчас следователи изучают записи с камер наблюдения в торговом центре и пытаются выяснить, чем руководствовался устроивший резню мужчина. Свидетельница происшествия, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, что видела момент стрельбы и у неё сложилось впечатление, что нападавший не хотел сотрудничать с полицией и не реагировал на их крики и предупреждения.

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