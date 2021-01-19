Мужчина, отравивший и ограбивший 30 человек в Москве, частично признал вину

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который в Москве отравил и ограбил порядка 30 человек, частично признал свою вину в суде. Его дело рассматривалось в Басманном суде столицы, сообщила адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко.
В настоящее время идёт допрос потерпевших. Сам Сабанов ещё не давал показаний по существу своего уголовного дела, однако заявил, что частично признаёт вину. Не признаёт он только причастность к причинению тяжкого вреда здоровью, — уточнила юрист.
Злоумышленнику инкриминируют более 35 преступлений по статьям «Кража», «Похищение документов», «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», а также «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью».
Следствие предполагает, что в районе Чистых прудов Сабанов знакомился с выпивающими людьми и предлагал им проследовать в укромное место. После обвиняемый давал своей жертве выпить жидкость с добавлением лекарственных препаратов или же просто подмешивал лекарства в бутылку жертве.
Дело в том, что эти препараты оказывают угнетающее воздействие на центральную нервную систему. В результате пострадавшие теряли сознание, в то время как Сабанов обчищал их карманы.
В конечном итоге от действий Сабанова пострадали 30 человек. Пятерым из них были также нанесены тяжкие телесные повреждения. Стоимость похищенного имущества составила порядка одного миллиона рублей,
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