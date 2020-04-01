https://static.news.ru/photo/0e29d026-7412-11ea-94dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На севере Москвы неизвестный ранил мачете продавца магазина «Магнит» и скрылся.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По его данным, инцидент произошёл на улице Селигерской. Продавца в результате случившегося госпитализировали.

На месте происшествия прибыли сотрудники полиции. Нарушитель пока не задержан, ведётся его розыск.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Московской области задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на офис кредитной организации. Уточняется, что похититель пришёл в финансовую организацию, вооружённый ножом, много раз извинялся перед сотрудниками офиса, забрал деньги, а затем их потерял.