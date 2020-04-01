На севере Москвы неизвестный ранил мачете продавца магазина «Магнит» и скрылся.
Об этом
На месте происшествия прибыли сотрудники полиции. Нарушитель пока не задержан, ведётся его розыск.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Московской области задержала мужчину, который подозревается в разбойном нападении на офис кредитной организации. Уточняется, что похититель пришёл в финансовую организацию, вооружённый ножом, много раз извинялся перед сотрудниками офиса, забрал деньги, а затем их потерял.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен