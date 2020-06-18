Москвичка обвинила участкового в сексуальных действиях с её дочерью

https://static.news.ru/photo/45510218-b161-11ea-8c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы сообщила в МВД о том, что участковый Юрий Черничкин совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к её шестилетней дочери. Полицейский отрицает обвинения.

По словам женщины, силовик вызвал их на допрос и в ходе разговора попросил ребёнка раздеться догола и начал её фотографировать. При этом в ходе проверки эту информацию опроверг как участковый, так и сама девочка.

По данным Life Shot, причиной допроса стала ссора с соседями, которые вызвали полицию. После следственных действий сотрудники правоохранительных органов посчитали, что женщина вела себя неадекватно и сообщили в психиатрическую лечебницу. В результате врачи забрали её на три дня.

Кроме того, дочка рассказала, что мама и бабушка часто употребляют спиртное. Органы опеки планируют лишить её родительских прав, так как она состоит на учёте в психдиспансере. При этом расследование дела участкового не завершено, так как женщина написала заявление в Следственный комитет, который проводит повторную проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что в городе Калач-на-Дону двое контрактников на съёмной квартире решили выпить и весело провести время. После того как сержант отключился, пьяный ефрейтор решил подшутить над товарищем и не придумал ничего лучше, чем вставить ему в анальное отверстие горлышко пустой бутылки из-под водки.

Инцидент произошёл в ночь с 31 мая на 1 июня. Утром сержанта забрали в больницу и диагностировали у мужчины «рваную рану прямой кишки». После этого потерпевшего перевезли в военный госпиталь.

Его приятеля-шутника задержали. В отношении ефрейтора возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Часть, где проходили службу контрактники, проверяет прокуратура. Кроме того, туда прибыл заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Александр Голосов. Сейчас он возглавляет ведомственное расследование.