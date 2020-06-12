Ефрейтор Росгвардии запихнул в анус сержанта бутылку водки

https://static.news.ru/photo/55b3ad56-aca5-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Калач-на-Дону двое контрактников на съёмной квартире решили выпить и весело провести время. После того, как сержант отключился, пьяный ефрейтор решил подшутить над товарищем и не придумал ничего лучше, чем вставить ему в анальное отверстие горлышко пустой бутылки из-под водки. Об этом сообщили источники.

Инцидент произошел в ночь с 31 мая на 1 июня. Утром сержанта забрали в больницу и диагностировали у мужчины «рваную рану прямой кишки». После этого потерпевшего перевезли в военный госпиталь.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии, поскольку из-за происшествия, о котором многие узнали в части, у него случился нервный срыв, — сообщили собеседники «Коммерсанта».

Его приятеля-шутника задержали. В отношении ефрейтора возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Часть, где проходили службу контрактники, проверяет прокуратура. Кроме того, туда прибыл заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Александр Голосов. Сейчас он возглавляет ведомственное расследование.

Как писал NEWS.ru, ранее 23-летняя дознавательница из Уфы рассказала подробности скандальной вечеринки, в ходе которой её якобы изнасиловали трое коллег. По её словам, в тот вечер явиться в отдел ей велели по приказу и привезли туда на служебном автомобиле.