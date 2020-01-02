Тело жителя столицы выловили в Москве-реке в районе Раушской набережной. В кармане погибшего были обнаружены паспорт и номерок от гардероба прогулочного теплохода.
Инцидент произошёл 1 января в 4 часа утра,
Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предположительно, москвич умер примерно за час до того, как был обнаружен.
Ранее в Республике Коми, как писал NEWS.ru, собаки раскопали в снегу обезглавленный труп мужчины. Однако правоохранители не считают смерть криминальной.
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