https://static.news.ru/photo/f665d246-2d53-11ea-abfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело жителя столицы выловили в Москве-реке в районе Раушской набережной. В кармане погибшего были обнаружены паспорт и номерок от гардероба прогулочного теплохода.

Инцидент произошёл 1 января в 4 часа утра, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предположительно, москвич умер примерно за час до того, как был обнаружен.

Ранее в Республике Коми, как писал NEWS.ru, собаки раскопали в снегу обезглавленный труп мужчины. Однако правоохранители не считают смерть криминальной.