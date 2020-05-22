Московские спасатели достали алабая из запертого багажника

https://static.news.ru/photo/8e83fdd6-9c2c-11ea-923e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники МЧС освободили пса породы алабай, запертого в багажнике автомобиля Chevrolet в Москве.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Инцидент произошёл в Зеленоградском административном округе. Местные жители обратились в экстренные службы, сообщив, что уже более суток слышат собачий вой, раздающийся из припаркованной машины. Специалисты открыли багажник и освободили животное.

Пёс породы алабай вел себя доброжелательно и откликнулся на имя Джек, которым его назвала одна из жительниц близлежащих домов, — отметили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash, собака принадлежит живущим неподалеку рабочим, которые держали её в машине практически без еды и выгула. Алабая забрали волонтёры, а на хозяев написали заявление о жестоком обращении с животными.

Ранее NEWS.ru писал о гуманном поступке московского росгвардейца, который спас собаку, упавшую в коллектор сточных вод.